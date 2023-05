Musk e la sindrome di Icaro | ora può testare i chip Neuralink sul cervello umano

(Di venerdì 26 maggio 2023)ha appena annunciato di aver ottenuto l'autorizzazione dalla Food and Drug Administration (FDA) per la sperimentazione umana. L'imprenditore mette le ali e vola sempre più vicino al sole. Ce la farà?

... l'iperconnessione compulsiva, ladel "mi piace", "non mi piace", perfino il devastante ... Secondo Elon, l'unico tecno oligarca ostile all'incultura woke , quello LGBT è ormai "il club ...... l'iperconnessione compulsiva, ladel " mi piace ", " non mi piace", perfino il devastante ... Secondo Elon, l'unico tecno oligarca ostile all'incultura woke, quello LGBT è ormai "il club ...Non di quelli enigmatici e incomprensibili alla Elon, per fortuna, ma qualcosa che suggella ...stato proprio al centro di una recente intervista in cui l'attore ha confessato di avere la...

Musk e la sindrome di Icaro: ora può testare i chip Neuralink sul ... L'HuffPost

Neuralink ha appena annunciato di aver ottenuto l'autorizzazione dalla Food and Drug Administration (FDA) per la sperimentazione umana. L'imprenditore mette ...Fantascienza Il monito di Cossi: «Lo spazio è economia». Prest: «Conosciamo il 4%, c’è tantissimo da scoprire» “Spazio, ultima frontiera”, era lo storico incipit dei telefilm di “Star trek”, ma, in fu ...