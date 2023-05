Morte Viridiana Rotondi | richiesto rinvio a giudizio per l’uomo che ha uccisa ed è scappato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 26 maggio 2023) Il 29 maggio dell’anno scorso, all’alba, aveva travolto e ucciso, romana, con la passione per la corsa, mentre stava in quel momento correndo su via Madonna delle Grazie, a Cori, nella provincia di Latina. Ora,, L.D.M., operaio 37enne, è accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso. Investe una donna, non la soccorre e fugge: morta, la vittima èperdi 37 anni: investì e uccise la runner romana Proprio nei giorni scorsi, il sostituto procuratore ha deciso di chiudere l’inchiesta, richiedendo poi ilper l’operaio 37enne, e quindi la predisposizione per il processo penale. Una mattinata tragica, quella dell’anno scorso, durante ...