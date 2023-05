Morta a 28 anni Samantha Weinstein | star del remake ‘Carrie’

(Di venerdì 26 maggio 2023) Dopo aver lottato contro un cancro alle ovaie per oltre duee mezzoa 28. L’attrice canadese, che ha interpretato la liceale Heather neldi ‘Lo sguardo di Satana – Carrie’ del 2013 diretto da Kimberly Peirce, è deceduta il 14 maggio al Princess Margaret Hospital di Toronto dopo aver lottato contro un cancro alle ovaie per oltre duee mezzo, come ha reso noto oggi il suo agente James Crammond a ‘The Hollywood Reporter’. Una foto è stata postata sulla pagina Instagram di, con la didascalia: “Dopo duee mezzo di cure per il cancro e una vita passata a viaggiare in jet-set in tutto il mondo, a dare voce a una pletora di animali dei cartoni animati, a fare musica e a conoscere ...

L'attrice canadese Samantha Weinstein, che ha interpretato la liceale Heather nel remake di "Lo sguardo di Satana - Carrie" del 2013 diretto da Kimberly Peirce, èall'età di 28. La Weinstein è deceduta il 14 maggio al Princess Margaret Hospital di Toronto dopo aver lottato contro un cancro alle ovaie per oltre duee mezzo, come ha reso noto oggi ...Residente assieme a lei, il figlio di 60che, in tutti questi, avrebbe continuato ad incassare la pensione della madre . Gli investigatori lo stanno cercando, ma al momento risulta ...L'attrice canadese Samantha Weinstein , nota soprattutto per aver preso parte al remake di Lo sguardo di Satana - Carrie , èa soli 28. La star, deceduta domenica 14 maggio al Princess Margaret Hospital di Toronto, "era malata di cancro alle ovaie da oltre duee mezzo" - come ha dichiarato il suo agente ...

