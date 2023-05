Monza | sindaco Pilotto incontra consiglieri regionali eletti in Brianza

(Di venerdì 26 maggio 2023) Milano, 26 mag. (Adnkronos) - IldiPaolo, ha invitato oggi in Municipio ineoin, che per i prossimi cinque anni rappresenteranno i bisogni del territorio e del suo capoluogo nell'assemblea regionale. All'incontro, al quale ha preso parte anche il presidente della Provincia Mb, Luca Santambrogio, hanno partecipato Alessandro Corbetta, Jacopo Dozio, Fabrizio Figini, Pietro Luigi Ponti, Martina Sassoli, Alessia Villa; il presidente del Consiglio Regionale, Federico Romani, assente per precedenti impegni, ha chiesto di poter essere aggiornato in merito ai lavori. All'ordine del giorno, in un clima di piena collaborazione, i temi principali sui quali gli enti saranno chiamati a consolidare percorsi di lavoro ...

Consiglieri regionali brianzoli a “rapporto” dal sindaco di Monza: ecco le priorità dei prossimi 5 anni MBNews

