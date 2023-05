Monza - Palladino | il 5 giugno la fumata bianca

Adriano Galliani, dirigente del, ha parlato a La Gazzetta dello Sport circa un eventuale rinnovo di contratto di RaffaeleAdriano Galliani, dirigente del, ha parlato a La Gazzetta dello Sport. PAROLE - "Non esistono problemi sulla strada del rinnovo che entrambe le parti vogliono, semplicemente vogliamo ...è subentrato sulla panchina dello scorso 18 settembre - al posto dell'esonerato Stroppa - conquistando subito una vittoria all'esordio sulla Juventus e collezionando complessivamente ...Sull'agenda di Adriano Galliani e del tecnico Raffaelec'à una data segnata in rosso: 5 giugno. È questo il giorno in cui le due parti s'incontreranno per discutere il rinnovo contrattuale. La volontà di proseguire la collaborazione è ferma da ...

Monza-Palladino, arriva il rinnovo: appuntamento al 5 giugno La Gazzetta dello Sport

L'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha annunciato un incontro con il tecnico dei brianzoli Raffaele Palladino: l'obiettivo è blindarlo per i prossimi anni, nonostante l'interesse di ...Raffaele Palladino, uno degli allenatori rivelazione di questo campionato alla guida del Monza nonché uno dei più ambiti sul mercato in vista della prossima estate, esce ufficiosamente dal toto-panchi ...