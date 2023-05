(Di venerdì 26 maggio 2023)al 5per il prolungamento del contratto tra Raffaelee il. "Una data non casuale: il giorno successivo alla fine del campionato". A comunicarlo è l'a.d. Adriano ...

Appuntamento al 5 giugno quindi per l'annuncio del prolungamento del contratto tra il: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie 26 maggio - 16:24- Lecce(3 - 4 - 2 - 1): Di Gregorio; Izzo, Marì, Antov; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Mota, Caprari; Petagna. Allenatore:. LECCE (4 - 3 - 3): Falcone; Gendrey, ...Infine il Lecce, a +3 sul terzultimo posto e giocherà a. Le quote sono dalla parte di, in vantaggio a 2,45, ma Baroni a 3,00 ci crede. .

Monza-Palladino, arriva il rinnovo: appuntamento al 5 giugno La Gazzetta dello Sport

Il tecnico prolungherà il contratto per due o tre stagioni. L’a.d. Galliani: "É il giorno successivo alla fine del campionato. Una data non casuale: prima dobbiamo difendere l’ottavo posto" ...Con lo scudetto nelle mani del Napoli già da diverse settimane e dopo il trionfo dell'Inter nella finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, torna il campionato che manda in scena la penultima giorn ...