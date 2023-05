Monza | il 5 giugno incontro per il rinnovo di Palladino

(Di venerdì 26 maggio 2023) Ile Raffaelesi danno appuntamento al 5, giorno successivo alla fine del campionato, per rinnovare il contratto di collaborazione. Club e allenatore, legati da un accordo sino ...

Monza-Palladino, arriva il rinnovo: appuntamento al 5 giugno La Gazzetta dello Sport

