Monza | Galliani | “Rinnovo Palladino? Ci incontreremo il 5 giugno | ora pensiamo al finale di stagione”

(Di venerdì 26 maggio 2023) L’amministratore delegato del, Adriano, ha svelato importanti novità in merito al futuro di Raffaele, che con ogni probabilità rimarrà alla guida del club brianzolo: “Entrambe le parti vogliono il, perciò non c’è problema. Al momento, tuttavia, vogliamo restare concentrati suldi campionato e difendere l’ottavo posto. Testa dunque a Lecce e Atalanta, poi il 5ci troveremo per discutere del“. A riportare le parole è Gazzetta.it SportFace.

...al 5 giugno per il prolungamento del contratto tra Raffaele Palladino e il. "Una data non casuale: il giorno successivo alla fine del campionato". A comunicarlo è l'a.d. Adriano. "Non ...Anche Gasperini non dovrebbe lasciare l' Atalanta, mentre Palladino che pure è sul taccuino di diverse big è blindato dae Berlusconi, che vorrebbero costruire un grandecucito su ...Commenta per primo Faccia a faccia. Stasera può esserci l'incontro trae Palladino per definire il futuro dell'allenatore del. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport , il suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno dovrebbe essere esteso per almeno ...

Monza, Galliani: 'Juve su Palladino Me lo tengo stretto'. E in finale di Coppa Italia tifa Inter... VIDEO Calciomercato.com

Raffaele Palladino, uno degli allenatori rivelazione di questo campionato alla guida del Monza nonché uno dei più ambiti sul mercato in vista della prossima estate, esce ufficiosamente dal toto-panchi ...Il rinnovo di contratto tra Raffaele Palladino è il Monza avverrà il 5 giugno, data successiva alla fine del campionato di Serie A.Lo ...