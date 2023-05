Monreale | gli scatti più suggestivi della Festa del Santissimo Crocifisso di Giuseppe Giurintano

(Di venerdì 26 maggio 2023) Sarà ricordata come una delle edizioni piu’ belle ladeledizione 2023. A testimoniarlo alcunitratti dal servizio fotografico realizzati dal fotografo. Le più di 200 foto riprendono l’aspetto religioso, tradizionale, spettacolare ed alcuni momenti istituzionali di una delle più importanti festeSicilia, dove hanno presenziato tutte le (live.it)

Sarà ricordata come una delle edizioni piu' belle la Festa del Santissimo Crocifisso edizione 2023. A testimoniarlo alcuni scatti tratti dal servizio fotografico realizzati dal fotografo Giuseppe ...... perchè è l'unica cosa cheresta da fare è pregare,/ pregare e sperare./ Sperare per il loro ...poesia è stata scritta da Agnese Sferruzza scuola media (2° B) dell'IC 'Francesca Morvillò di...... un'alunna della scuola media 'Francesca Morvillo' di, nel Palermitano che le è valso il ... perché è l'unica cosa cheresta da fare è pregare,/ pregare e sperare./ Sperare per il loro ...

Monreale, gli scatti più suggestivi della Festa del Santissimo ... MonrealeLive

MONREALE, 26 maggio – Era stata accusata da alcuni funzionari comunali , nel corso di una gara pubblica per la gestione dei ciclo integrato dei rifiuti di avere turbato le operazioni di gare attravers ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...