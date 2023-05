Monopattini | Lime confermata altri tre anni a Roma Ma i mezzi dovranno avere la targa

"Abbiamo poi un nuovo assetto del servizio deicon nuove regole. I vincitori Bird, Dott eeseguiranno il servizio nella capitale. La riduzione sarà imponente, basta pensare che nella Ztl del Tridente passiamo da 400 a 90 mezzi in ..., Dott e Bird. Sono loro gli operatori deielettrici in sharing che potranno circolare a Roma. Questo, in sostanza, è quanto risulta dagli esiti del bando, pubblicato ad agosto del ...Saranno di, Dott e Bird le flotte diin sharing che potranno circolare per le strade di Roma. Lo ha deciso il Campidoglio alla chiusura dei lavori di selezione avviati dall'apposita commissione ...

MESSINA. Anche la città dello Stretto, così come ormai numerosi comuni e capoluoghi di provincia, avrà i suoi monopattini e le sue e-bike. Si è infatti concluso il procedimento per l'assegnazione dell ...