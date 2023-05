Mondiali Under20 | il capitano della Nigeria sotto accusa | il suo club non esisterebbe | e ci sono dubbi sull’età

(Di venerdì 26 maggio 2023) Esplode una bomba aiin Argentina. E riguarda un’avversaria diretta dell’Italia, lache mercoledì ha sconfitto la selezione di Carmine Nunziata con due reti a zero. Nell’occhio del ciclone ci è finito ilselezione africana, Daniel Bameyi, su cui si nutrono parecchi. Le sue due prove nella competizione iridata hanno fatto girare più di una testa sul terzino diciassettenne, con qualche squadra europea che si è interessata a lui. Solo che qui sorge un problema: la squadra per cui sarebbe tesserato, la YumYum FC, non sembrerebbe esistere. Su Transfermarkt ad esempio, l’unico giocatore tesserato sarebbe lo stesso Bameyi, e ilnon sembra iscritto a nessun campionato. Nemmeno insembrerebbero ...

I campionatidi calciosi disputano in Argentina dal 20 maggio all'11 giugno 2023 . Partecipano complessivamente 24 squadre in rappresentanza delle 6 federazioni continentali della Fifa. Partecipa ...MENDOZA (ARGENTINA) - Chi ben cominicia è a metà dell'opera e l'avventura degli azzurrini di Nunziata al Mondiale Under 20 che si sta svolgendo in Argentina non poteva iniziare al meglio. L' Italia ...Parte bene il Mondiale U20 in Argentina per l'Italia che batte 3 - 2 il Brasile. All'esordio nel gruppo D, i ragazzi di Nunziata ne segnano tre nei primi 35 minuti: vantaggio del centrocampista della ...

L'Italia Under20 si gioca domani la possibilità di accedere agli ottavi di finale dei Mondiali di categoria. Gli azzurrini di Carmine Nunziata devono rialzarsi dopo il ko contro la Nigeria per 2-0, co ...Il capitano dell'Under 20 nigeriana, che mercoledì ha battuto l'Italia, al centro di un caso: non c'è traccia nei documenti ufficiali della squadra con cui è registrato alla Fifa ...