Mondiale Under 20 2023 | Tunisia batte l’Iraq | pareggio tra Honduras e Corea

(Di venerdì 26 maggio 2023) In Argentina è stato portato a termine la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali20. Nel gruppo E dopo il successo dell’Inghilterra nel finale contro l’Uruguay è arrivato il netto 3-0 dellaai danni del. La formazione iraqena è riuscita a resistere agli assalti della squadra avversaria per 55?, poi in due minuti è arrivato l’uno-due dei tunisini, a segno con Snana ed El Djebali. All’86° Ghorbel fissa il risultato sul 3-0. In classifica tutto ancora aperto, con Inghilterra a 6, Uruguay ea 3 ed Iraq a 0. RISULTATI E CLASSIFICHE Nel gruppo F invece finisce inla sfida tradel Sud e. La squadra americana non sfrutta un vantaggio di due reti, realizzate al 22° da Ruiz e al 51° da Castillo, subendo la rimonta ...

"But here we are" Insieme al tourpartito Oltreoceano il 24 maggio , per cui è stato ... Le prime anticipazioni, "Rescued" e "you", hanno svelato fin da subito la determinazione e l' ...Il costo del biglietto, uguale per tutti i live, è di 15 Euro (gratuito per ragazzi/e13) e, ... uno fra i più grandi pianisti jazz italiani della scena, pupillo dell'immenso Herbie ...1 Quando, poco prima dell'inizio del20 , il tecnico dell' Italia, Carmine Nunziata, ha annunciato ufficialmente i convocati azzurri per il campionato del mondo di categoria, più di qualcuno ha storto il naso, vedendo la ...

Mondiale Under 20, test decisivo per l'Italia: tutte le combinazioni per passare Calciomercato.com

SERIE B - Va al Cosenza la gara di andata del playout di Serie B. Battuto 1-0 al Brescia grazie al colpo di testa vincente - con Andrenacci che prova ...Firmando il gol del vantaggio dell’Italia sul Brasile nella prima gara del Mondiale under 20, Matteo Prati ha fatto parlare di sé gli appassionati e addetti ai lavori di ogni angolo del nostro Paese.