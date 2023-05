Mohamed Kordofani | «Solo riconoscendo i nostri difetti in Sudan verrà la pace»

(Di venerdì 26 maggio 2023) «Provo emozioni contrastanti, da una parte sono profondamente onorato e felice di essere a Cannes, ma dall’altra sono addolorato per quello che sta accadendo ine con il cast first appeared on il manifesto.

A dirigere il film, presentato nella sezione Un Certain Regard di Cannes 2023 , un esordiente,. Una storia di sorellanza e di resistenza: un incidente, un omicidio e due donne ...Debutto alla regia e in un festival internazionale perche con il suo Goodbye Julia presenta nella sezione Un Certain Regard un film estremamente interessante e immerso nella storia recente del Sudan. Il regista propone una storia di ...Un Certain Regard Sabato 20 maggio, in programmazione per la sezione del Festival di Cannes Un Certain Regard, ci sono: Only The River Flows di Shujun Wei e Goodbye Julia di. Il ...

Goodbye Julia, la nostra intervista a Cannes 2023 al regista del film ... Movieplayer

Il Sudan, il cinema, il bisogno di raccontare una storia: la nostra intervista a Mohamed Kordofani, che ha raccontato il suo bel film d'esordio, Goodbye Julia. Presentato a Cannes 2023.La nostra recensione di Goodbye Julia, primo film sudanese in concorso nella sezione Un Certain Regard, che racconta un dramma domestico con sullo sfondo la precaria situazione politica dello Stato no ...