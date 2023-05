Mobilità docenti 2023 | ho ottenuto il trasferimento | cosa fare adesso? quando contattare la nuova scuola? VIDEO

63 del 5 aprile 2023, l'emolumento riconosciuto aitutor e orientatori ha natura accessoria,... in sede di contrattazione per ladel personale docente di ruolo nell'anno scolastico ...L'Istituto di Istruzione Superiore "Giorgio La Pira" di Pozzallo ha partecipato, con una delegazione di studenti accompagnati dalleCurreri e Viva, alla sestainternazionale del progetto Erasmus+ "Mens sana in corpore sano: Young healthy students", presso la scuola ospitante "Ivan Vazov" di Vidin in Bulgaria. Sono ......dalla scuola occorrerà attendere da un lato le assegnazioni e dall'altro il decreto di... in questo modo la scuola perderebbe una ventina di, che su una popolazione di ruolo di circa ...

Mobilità 2023, docenti che hanno ottenuto il trasferimento: chi avrà il vincolo triennale e chi no Orizzonte Scuola