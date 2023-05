Mobilità ATA 2023 | i posti disponibili per provincia Pubblicazione esiti domande il 1° giugno Aggiornato

...rimasti impressionati dal potenziale di questa tecnologia in grado di contribuire a una... Dla grave scarsità di materiali per le batterie tradizionali agli ioni di litio che sta ...Per avere quindi una panoramica completa e precisa delle uscite dalla scuola occorrerà attendere da un lato le assegnazioni e dall'altro il decreto didegli. Ricapitolando quest'anno ...Secondo il sindacato, se non assumiamo in fretta almeno 40.000 docenti eaggiuntivi, stanziando ... Questi i temi che Anief ritiene prioritari e segnalati ai parlamentari: laper i docenti ...

Mobilità ATA 2023, i posti disponibili per provincia. Aggiornato Orizzonte Scuola