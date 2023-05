Mkhitaryan e Skriniar | buona notizia per Inzaghi sul recupero dei 2 giocatori

Leggi su inter-news

(Di venerdì 26 maggio 2023) Continua ildi Henrikhe Milan. Si tratta di unaper l’allenatore dell’Inter, Simone– Secondo quanto riportato da SportMediaset, Henrikhe Milanproseguono nel. Si tratta di unaalquanto positiva per l’allenatore dell’Inter, Simone. Non ci sono dubbi per ildell’armeno: l’obiettivo è di riaverlo in gruppo nella settimana che porterà alla finale di Champions League, Manchester City-Inter.– Il difensore invece dovrebbe anticipare il suo ritorno tra i convocati per il match di Serie A col Torino. Giunto l’ok dal punto di vista ...