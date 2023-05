...con sé preziosi dati e informazioni che saranno analizzati dai ricercatori per migliorare la salute e la sicurezza deglidurante le future missioni spaziali. La missione di Axiom2 ...'Welcome on board' per l'equipaggio di Axiom2 - Ax - 2 - , composto da Peggy Whitson , John Shoffner, Ali Alqarni e Rayyanah Barnawi , ... tra cui glidella NASA Frank Rubio, Woody ...... SpaceX e all'equipaggio dell'Axiom2 per il successo del lancio! Durante la loro permanenza a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, glidi Ax - 2 effettueranno più di 20 ...

Mission Ax-2: astronauti esplorano gli effetti della microgravità sul corpo umano nello spazio

Gli astronauti della missione Ax-2 condotta da Axiom studiano gli effetti della microgravità nello spazio attraverso esperimenti biomedici per comprendere l'impatto sul corpo umano e trovare soluzioni ...Per comprendere meglio l'impatto nello spazio, in un ambiente con microgravità e ad alta radiazione, sul cervello umano e sul sistema nervoso, gli astronauti sauditi stanno conducendo sei esperimenti ...