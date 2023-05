Milioni di ascolti | milioni di euro | canzoni da classifica | cosa perde Sanremo se Amadeus se ne va

(Di venerdì 26 maggio 2023) Fiorello: «Mi ha detto che non sa se quest’anno lo farà». Se il conduttore artistico mollasse il Festival, per la Rai potrebbe essere un vero problema: l’edizione 2023 è stata in media la più vista dal 1995

Amadeus è il conduttore dei record. Ma non solo. Perché non ha soltanto macinatodida quando è al comando, ma ha cambiato volto a un Festival che fino al suo arrivo era piuttosto impolverato. Come direttore artistico, infatti, Amadeus è riuscito nell'impresa di ...Tv giovedì 25 maggio 2023 in prima serata su Rai1 Speciale Ulisse Piero Angela. Un viaggio lungo una vita ha conquistato una media di 2.649.000 spettatori pari al 16.6% di share. Su Canale5 ...... stiamo subendo come medici, con conseguenze estremamente dannose per i nostri 15di ... Ci auguriamo che il Governoi clinici che ogni giorno curano i cittadini negli ospedali".

Ascolti Tv 25 maggio 2023, in 4.7 milioni per Amadeus leggo.it

Con 3 milioni 610 mila spettatori e il 25,2% “L’Eredità” su Rai 1 si conferma vincente del preserale. Sempre buoni ascolti anche nell’ access prime time di Rai 1 per “Cinque minuti” che registra 3 ...Se il conduttore artistico mollasse il Festival per la Rai potrebbe essere un vero problema: l'edizione 2023 è stata in media la più vista dal 1995 ...