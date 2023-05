(Di venerdì 26 maggio 2023) (Adnkronos) – Undal ‘’ Candida auris è morto a. Il paziente, a quanto apprende l’Adnkronos Salute, era arrivato dalla Grecia ed era stato ricoverato all’ospedale Sacco del capoluogo lombardo per un ictus. Dagli esami di laboratorio a cui è stato sottoposto sono risultate diverse positività, tra le quali la più significativa è appunto quella alla Candida auris. L’è morto stamattina. L'articolo proviene da Italia Sera.

... martedì 30 maggio alle ore 21 al Centro Asteria di(Piazza Francesco Carrara 17) con due ... Unscrive lettere al suo amore. Lei, ballerina, lui poeta.... Un amore grande e contraddittorio, ...Un bengalese di 31 anni è stato ferito con una coltellata alla gola da un marocchino di 27 anni la notte scorsa a. L'è stato accompagnato in gravi condizioni all'ospedale San Paolo, i medici ritengono che sia fuori pericolo. E' accaduto poco prima delle 2 in via Cermenate, dove il bengalese si trovava ...Uncontagiato dal 'fungo killer' Candida auris è morto a. Il paziente, a quanto apprende l'Adnkronos Salute, era arrivato dalla Grecia ed era stato ricoverato all'ospedale Sacco del capoluogo ...

Milano, uomo muore contagiato da fungo killer Adnkronos

Milano, 26 mag. (Adnkronos) - A seguito di una serie di reati, il giudice aveva disposto per lui l'affidamento in prova ai servizi sociali, ma il ...Un uomo contagiato dal 'fungo killer' Candida auris è morto a Milano. Il paziente, a quanto apprende l'Adnkronos Salute, era arrivato dalla Grecia ed era stato ricoverato all'ospedale Sacco del capolu ...