Milano | pestaggio della donna trans | le responsabilità di Twitter nelle fake news

Gli agenti sono per ora stati distaccati a servizi interni, e diverse testimonianze smentiscono la ricostruzione del ...... la transessuale 41enne manganellata mercoledì da quattro agenti della polizia locale di. ... Il. Bruna: "Non è vero che ho dato fastidio ai bambini". "Non mi sono spogliata e non ho ...commenta ' Ho avuto paura, la polizia poteva ammazzarmi , sono impaurita'. A parlare è Bruna, la trans brasiliana di 41 anni, vittima del, in zona Bocconi, da parte di quattro agenti della polizia locale che l'avevano fermata in via Padova, dopo la chiamata di alcuni genitori di una scuola. ' Mi hanno picchiata, non ...

Pestaggio trans a Milano, è caso politico TGLA7

Non aveva avvicinato dei bambini, non aveva mostrato i genitali, non aveva urlato contro i genitori, non aveva tirato calci.Milano donna trans presa a manganellate, parla uno degli agenti della polizia: «Ho sbagliato, l'adrenalina ha preso il sopravvento» VIDEO ...