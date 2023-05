Milano | Aula consiliare Palazzo Marino diventa teatro in ricordo di Giacomo Matteotti

(Di venerdì 26 maggio 2023), 26 mag. (Adnkronos) - Ilin Consiglio comunale, indi: martedì 30 maggio, alle 21, l'disi trasformerà in palcoscenico per ospitare lo spettacolo ') ... io il mio discorso l'ho fatto', rappresentazione teatrale che mette a confronto due degli interventi del deputato socialista in Parlamento: quello del 31 gennaio 1921 e quello del 30 maggio 1924, l'ultima seduta a cuipartecipò prima di essere assassinato dai sicari fascisti. Lo spettacolo, promosso dalla presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi, rientra nel palinsesto di 'è Memoria' ed è proposto dalla ...

... o i 12 milioni che dovrà restituire il comune diperché non ha trovato lo spazio per ... come già fatto il mese scorso, invierà la relazione al Parlamento per la discussione in. Per questo, ...... da via Fauro fino a San Giovanni passando per. Non fu facile. I professionisti dell'... Un centinaio gli imputati chiamati nell'bunker di Firenze nell'ex convento di Santa Verdiana. In ...Al termine dell'udienza , il Papa non aveva salutato nessuno ed era uscito dall'sulla sedia a ... del clero dell'arcidiocesi di, finora parroco di San Giovanni Battista e di Sant'Ambrogio ...

Milano è memoria. A Palazzo Marino l'Aula consiliare si fa teatro in ... Comune di Milano

Erano circa una quarantina. Puntuali, ordinati e in sella alle loro biciclette hanno organizzato un flash mob in corso Milano. Un’iniziativa per chiedere una città a misura di tutti e soprattutto per ...il 28 maggio all'Arena si raccolgono fondi per il progetto Atletica Assieme di Atletica Meneghina: sport e inclusione per i bambini di Milano. Ne parla Stefania Morandi ...