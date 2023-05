Milano | a luglio i Morcheeba in concerto al Carroponte di Milano

(Di venerdì 26 maggio 2023), 26 mag. (Adnkronos) - Il gruppo britannico dei Moorcheeba torna a suonare in Italia. E lo farà questa estate, il 26, aldi Sesto San Giovanni, a. Esplosi sulla scena trip hop inglese al termine degli anni Novanta, in quasi 30 anni di storia, ihanno abbracciato più di un genere musicale, attingendo al pop-rock, all'alternative rock ma anche funk, down beat, hip hop e electro. Una band simbolo della musica europea, con 10 album registrati in studio tra cui 'Who Can You Trust?', 'Big Calm' e 'Fragments of Freedom', che fanno parte del patrimonio musicale contemporaneo. E poi 'Rome wasn't built in a day', del 2000, un singolo divenuto una hit mondiale piazzandosi in testa alle classifiche anche in Italia e ottenendo anche la ...

'attesa è finita. Gli Articolo 31 sono tornati e dopo il sold out degli appuntamenti disono pronti per il tour estivo. Saranno a Catania il 28a Villa Bellini per il Wave Summer Music. Da oggi gli Articolo 31 sono in radio con il nuovo singolo 'Disco Paradise' con Fedez e ...Intanto su quali altri palchi la vedremo "Sabato 27 maggio a, al Mi Ami Festival. Poi, dal 7sarò in giro per l'Italia. I live sono sempre liberatori, potenti, la miglior forma di ......sono gli smart workers Secondo i dati dell'Osservatorio Smart Working del Politecnico di, i ... Daquesti numeri scenderanno ulteriormente. Le regole "vecchie" e quelle "nuove" Fino ad ora ...

Milano: i concerti e i festival musicali più belli dell'estate 2023 Grazia

Milano, 26 mag. (Adnkronos) - Il gruppo britannico dei Moorcheeba torna a suonare in Italia. E lo farà questa estate, il 26 luglio, al Carroponte di Sesto San Giovanni, a Milano.Esplosi sulla scena ...Alessia, che nell’ultimo campionato si è divisa appunto in quei due ruoli, soprattutto dopo l’abbandono di Serena Ortolani, da un paio di giorni è a Milano, impegnata in un raduno collegiale under 21 ...