I due giocavano insieme in U 21 e in panchina c'era Johan, centrocampista passato per Udinese, Parma e Torino, alla guida dei baby diavoli rossi dal 2016 al 2020. E prima ancora dal 2012 al ......4 - 3 in cui il livornese faceva l'esterno mancino in una mediana che comprendeva anche Johan,... che aveva perso l'allenatore Zaccheroni, passato alper vincere lo scudetto assieme a ...

Milan, Walem: “Openda un affare. De Ketelaere Ambiente diverso” Pianeta Milan

Johan Walem, ex allenatore del Belgio Under 21, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Gazzetta.it parlando anche di Openda: "I rossoneri farebbero sicuramente un affare a ...Inizia a scaldarsi notevolmente l'ambiente Milan in ottica calciomercato futuro. Dopo la stagione sottotono infatti, i tifosi rossoneri non vedono l'ora ...