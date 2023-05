Milan | Maignan rinnovo e adeguamento | evitare un Donnarumma-bis

1 Leao,e... Zhegrova. In Kosovo sono sicuri, il prossimo affare tra Lille eriguarderà l'esterno d'attacco classe 1999 nato a Herford, in Germania. Al momento è un'indiscrezione che non trova ...Allegri(4 - 2 - 3 - 1):; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Saelemaekers Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli(4 - 3 - 3):; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All.: Pioli. I giocatori squalificati, infortunati e diffidati in Serie A: la ...

CorSport - Maignan blinda la porta, il Milan deve blindare Maignan: rinnovo e adeguamento Milan News

Leao, Maignan e...Zhegrova. In Kosovo sono sicuri, il prossimo affare tra Lille e Milan riguarderà l'esterno d'attacco classe 1999 nato a Herford, in Germania. Al momento è un'indiscrezione che non ...Con il rinnovo di Rafael Leao che vede, finalmente, lo striscione del traguardo, il Milan può iniziare a programmare il futuro e in particolare deve iniziare a ...