Milan-Lazio | sfida sul mercato per due attaccanti

... Thiago Motta in questo campionato ha collezionato 43 punti , meno solo di Napoli, Inter,e ... un 3 sul braccio Come già successo nella passata stagionale con Pioli al, anche Luciano ...CLASSIFICA SERIE A: Napoli 86 punti;68; Inter 66;64; Atalanta 61; Roma 60; Juventus* 59; Monza 52; Bologna, Torino e Fiorentina 50; Udinese 46; Sassuolo 44; Empoli 42; Salernitana 39; ...Il Napoli campione e lahanno già blindato la qualificazione. Inter,, Atalanta, Roma e Juventus sono in corsa per gli ultimi due posti utili, con i giallorossi che potrebbero centrare l'obiettivo anche vincendo l'...

Supercoppa Italiana 2024, manca solo una tra Lazio e Milan: sarà l'avversaria dell'Inter in semifinale Milan News

Alberto Zaccheroni, ex allenatore anche di Juventus, Milan e Inter, torna a parlare per la prima volta del trauma cranico riportato ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...