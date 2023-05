Migranti | nessuna traccia del barcone con 500 persone a bordo

(Di venerdì 26 maggio 2023) su Tg. La7.it - L'ultimo Sos lo ha lanciato Alarm Phone tre giorni fa. E dopo 72 ore non c'è notizia di quei 500di un'imbarchazione in avaria al largo delle coste ...

L'ultimo Sos lo ha lanciato Alarm Phone tre giorni fa. E dopo 72 ore non c'è notizia di quei 500 migranti a bordo di un'imbarchazione in avaria al largo delle coste della Libia. Tutte le autorità sono ..."Stiamo continuamente ricevendo chiamate preoccupate dai parenti delle persone a bordo. Esse non sono tra quelle recuperate dalle autorità italiane. Vogliamo risposte", chiede il servizio telefonico ( ...