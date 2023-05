(Di venerdì 26 maggio 2023) L'sos di Alarm phone: "I familiari continuano a chiamarci. I loro cari non sono nelle due imbarcazioni soccorse nei giorni scorsi". Ma l'attivista Nawal Soufi denuncia: "Sono a Bengasi, sono stati riportati in

La richiesta di immigrazione regolare Parlando con gli abitanti dell'isola si comprende come la questionesia solo una delle tante da affrontare. Enemmeno la prioritaria, nella ...Poi, quando sembra che davvero possa perdere, gli vengono un po' di dubbi: la pace in Ucraina , idalla Siria, la capacità di stare in equilibrio fra i Grandi. Ansiesprecate, perché, ...Caro Sindaco di Milano, lei regala panchine aiper ricordare i loro diritti a venire in Italia e si dimentica dei diritti di chi è già in Italia esta peggio di loro, ma che non dà ...

Migranti, forse un respingimento di massa dietro il giallo del barcone scomparso con 500 persone a bordo la Repubblica

"Non ho ancora notizie precise ma so che i migranti si trovano a Bengasi. Sono stati riportati indietro", la comunicazione di Nawal Soufi, attivista e punto di riferimento per i migranti in partenza ...Nel tardo pomeriggio di ieri la petroliera “P.Long Beach”, battente bandiera delle isole Marshall, proveniente dal porto di Trieste, ha toccato il porto di Marsa Brega, sul versante Est della Libia. M ...