(Di venerdì 26 maggio 2023) Ai securisti al governo consigliamo di prendere nota di una esperienza esemplare che tiene insieme sicurezza, legalità e inclusione: ilavoratovi Un'esperienza da moltiplicare È arrivato all'...

...rifugiate seguono un percorso che si discosta parzialmente da quello previsto per i... Sono le parole di riferimento che ci ha dato papa Francesco sul nostro impegno versoe rifugiati",......rifugiate seguono un percorso che si discosta parzialmente da quello previsto per i... Sono le parole di riferimento che ci ha dato papa Francesco sul nostro impegno versoe rifugiati",...Del resto abbiamo bisogno diper vivere: li chiedono l'impresa, la famiglia, la società. ... pronunciate nell'udienza ai rifugiati giunti in Europa con iumanitari il 18 marzo scorso: ...

Migranti, corridoi lavorativi e cura dei minori: le vie alternative al securismo Globalist.it

È arrivato all’aeroporto di Fiumicino, con un volo di linea dal Pakistan, un primo gruppo di 9 rifugiati afghani, giunti grazie all’attivazione per la prima volta di un progetto pilota di “Corridoi la ...In un libro, la storia dell'esperienza realizzata dalla Comunità di Sant'Egidio con Cei, Chiese evangeliche e Tavola valdese. «Crocevia dei problemi del futuro» ...