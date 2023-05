Migliore app per la gravidanza per calcolo settimane e molto altro

(Di venerdì 26 maggio 2023) Tante future mamme sono a caccia dellaapp per la, uno strumento utile che le accompagni durante tutti (o quasi) i 9 mesi di gestazione in una fase davvero cruciale della loro vita. Il tool che fa al caso loro è+, sviluppato da Philips e Avent. Lo strumento, oltre al consuetodelle, garantisce anche un numero di informazioni davvero variegato e sempre aggiornato, oltre a delle opzioni davvero utili. Funzionamento L’app+ è disponibile gratuitamente sia per i dispositivi Android sul Play Store e sull’app Store Apple per gli iPhone. Molti genitori (sia mamme che papà) scaricheranno lo strumento per effettuare undelledi gestazione. In effetti, questo primo ed ...

Il maestro, Guardiola, è ancoradell'allievo, Arteta. Ultimo ballo per i Gunners all'... La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l'Sky Go , il servizio per ......l'approccio agile sulla modernizzazione applicativa e consentire di scegliere la soluzione...agli store manager un'applicazione per collegare i negozi con il magazzino e abbiamo creato una...... ma anche su Helbiz Media , che trasmette le partite del campionato cadetto attraverso la sua... Ma sappiamo benissimo anche che di solito, alla fine, vince quasi sempre la squadra. E in ...

MammacheApp, l'app su fertilità, gravidanza e bambino | GOL GravidanzaOnLine.it

Un gruppo di studenti delle superiori vince il Trofeo Eye 2023 per la migliore idea d’impresa: hanno ideato “Solar Helmet”, casco a energia solare ...Windows 11 guadagnerà un tasto che consentirà di forzare la chiusura delle app - specie se malfunzionanti - direttamente dalla barra delle applicazioni. Una funzione che ricorda molto il modus operand ...