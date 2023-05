Micol Olivieri e lo sfogo social contro gli haters | “Basta di dire ‘beata te che non lavori’ | mi sono sdraiata due minuti perché trotto da stamani alle 7…”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 maggio 2023) “Ma che c’avete in testa?“.Oliveri proprio non ci sta e ribatte a chi commenta i suoi sfoghi: “con questa storiate che non, raga’, io lavoro”, dice in alcune Instagram stories specificando che sì, può essere che sia fortunata, ma questo non deve interessare a chi la segue. “riuscita a sdraiarmi dueè da stamattina7 che, non mi faccio i monumenticredo di fare quello che fanno tante altre persone, anche sicuramente meno di altre persone ma anche sicuramente di più”.ne stiamo parlando?questoviene subito dopo un altro. Prima Oliveri si è lamentata dicendo di ...