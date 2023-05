Michelle Hunziker torna a parlare di Tomaso Trussardi | “Farà sempre parte della mia vita”

Parlando della sua esperienza, la figlia die Eros Ramazzotti ha consigliato questa pratica e questo oggetto per il piccolo a tutte le neo mamme e future tali. Aurora Ramazzotti e ...La vita della 26enne è stata stravolta dall'arrivo del piccolo, ma lei ha saputo accogliere questo grande cambiamento con molta maturità, accompagnata sempre dalla sua mammache ha ...E ancora,Impossible , il 17 giugno, one - woman - show con la bellissimae tanti ospiti di livello. Spazio anche per le serie TV . Dal 9 giugno arriverà "La ragazza e l'...

Michelle Hunziker, addio abiti da sera e tacchi: ora è il momento della maxi tuta da meccanico Stile e Trend Fanpage

La conduttrice televisiva svizzera vive in una casa da sogno. Scopri dove si trova ora senza Tomaso Trussardi.Grazie alla pratica del babywearing, Aurora Ramazzotti può portare ovunque con sè suo figlio nella più estrema comodità ...