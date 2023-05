“Mia moglie mi ha trovato in una pozza di sangue” | Zaccheroni racconta il suo terribile incidente

(Di venerdì 26 maggio 2023) Albertorivive l’domestico che lo scorso 10 febbraio ha rischiato di costargli la vita: in un’intervista al Corriere della Sera l’ex allenatore di Milan, Inter e Juventus hato quel giorno drammatico: “Mi hamiaFulvia accasciato a terra, in fondo alle scale. Dice che ero in un lago di, con la testa aperta e un occhio fuori dall’orbita. Sono vivo per miracolo, ma del mese in terapia intensiva non ricordo nulla”. Impossibile ricostruire esattamente la dinamica dell’accaduto:era solo al momento dell’, e non ha memoria di quanto successo: “So solo quello che mi hato miache era con me a casa a Cesenatico. Lei era al piano terra, io ...

