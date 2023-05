1 donna su 4 inventerebbeper assentarsi dal lavoro quando ha lee i dolori sono molto forti. La Spagna si unisce a Giappone, Corea del Sud e Zambia nel riconoscere alle donne il ......per i suoi commenti transfobici (come un famoso tweet del 2020 in cui alludeva al fatto che solo le donne cisgender sapessero cosa fossero le). A poco sono servite le successive......specie di disastro sessista tra pregiudizi avvilenti su invidie femminili e acidità da. Il tutto seguito dalledella stessa Morlacchi: "Stavo usando stereotipi e pregiudizi della ...

Mestruazioni, le scuse più fantasiose per assentarsi dal lavoro in caso di dolori (pur di non dire la verità) Vanity Fair Italia

È una video parodia che vuole rompere il tabù del ciclo mestruale. E fino a domenica a Milano c’è la seconda edizione del Festival del Ciclo Mestruale con 45 eventi ...In occasione della Giornata dell’Igiene Mestruale, Intimina ha creato una collaborazione con Wash United per mettere in evidenza un problema da troppo ...