(Di venerdì 26 maggio 2023) Soprattutto, ma non solo. Le squadre si presentano al GP dicon una carrellata di. Perlopiù sono accorgimenti specifici per Montecarlo, tra ali posteriori a massimo ...

È laW14 a segnalarsi per la nuova sospensione anteriore , il nuovo fondo e le pance modificate nei volumi. Poi c'èRomeo, che introduce una sostanziale evoluzione e coinvolge il cofano ...Inoltre, c'è stato anche un altro rumors secondo cui Charles Leclerc finirebbe ine Carlos Sainz in Sauber. Anche in questo caso si tratta di voci prive di fondamento. Tutto questo non ha ...Tra le case automobilistiche presenti:Romeo, Alvis, Chrysler, Cisitalia, Elva, Ermini, Fiat, Jaguar, Lagonda, Ferrari, Lancia, Lola,Maserati,, Morgan, Porche, Singer, Taraschi, Ac ...

Mercedes, Alfa Romeo e le altre: quante novità tecniche a Monaco Autosprint.it

Non mancano, tuttavia, interventi più profondi. È la Mercedes W14 a segnalarsi per la nuova sospensione anteriore, il nuovo fondo e le pance modificate nei volumi. Poi c'è Alfa Romeo, che introduce ...continui aggiornamenti per i team. Importanti in Mercedes e Alfa Romeo. Alpine si prepara alla particolarità del circuito di Montecarlo.