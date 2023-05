“Meno latino e più intelligenza artificiale nelle scuole o nessun ragazzo troverà lavoro” L’affondo dell’imprenditore

ROMA - Nelle occasioni ufficiali, anche quando mette la giacca, Hadi Partovi ha sempre in testa un cappellino da baseball con la scritta "code": "programma". E' l'invito universale di questo ingegnere ...In realtà, è un semplice ragazzo romano di 19 anni , che fra pocodi un mese affronterà la ... Per il padre Luigi, invece, il greco e ilfurono la scintilla per chiedere una diagnosi sul ...Ma se i cittadini votano sempre, anche in Chiesa ci vanno sempre. E qui si innesta l' ... Ma fu un messale della messa ina folgorarlo. Tanto da diventare prete. Ma, da uomo di studio, ...

"Meno latino e più ChatGpt. I ragazzi non capiscono come ciò che studiano possa aiutarli": le parole di un imprenditore - Notizie Scuola Tecnica della Scuola

La scuola italiana sta davvero rimanendo indietro “Meno latino e più intelligenza artificiale nelle scuole, o nessun ragazzo troverà lavoro”, queste le sue parole rivolte proprio al mondo della ...Intervista a Hadi Partovi, fondatore della no profit Code.org che spinge l'educazione all'informatica nel mondo: "Con l'intelligenza ...