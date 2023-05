"Di fronte a una catastrofe di questa portata serviva una risposta immediata", "unoimmane" necessario perché "l'Emilia - Romagna è una locomotiva della Nazione, se si ferma non ...Giorgia,...... e' stato unoimmane. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, in collegamento con il Festival delleconomia di Trento. E doveroso far ripartire una regione come lEmilia Romagna ...Una cosa è certa, ha aggiunto, il governo lavorerà sulle misure e sulle richieste che vanno ... Unoimmane fatto in 72 ore: ci siamo concentrati soprattutto per dare risposte immediate ...

Meloni: sforzo immane per Emilia Romagna, una locomotiva d'Italia - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Venerdì, 26 maggio 2023 Home > aiTv > Meloni: sforzo immane per Emilia Romagna, una locomotiva d'Italia "Di fronte a una catastrofe di questa portata serviva una risposta immediata", "uno sforzo ...Comincia, come non poteva essere diversamente, con l’emergenza in Emilia-Romagna, l’intervista di Maria Latella alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dal palco del Festival dell’Economia di T ...