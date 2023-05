Meloni | Lotta all' evasione non sia pizzo di Stato contro i piccoli commercianti

Giorgiachiude la campagna di Trantino: 'Catania non è più in dissesto e vista come esempio' ...le cose da fare cita l'interramento dei binari per restituire il fronte mare alla città e la......all'evasione fiscale si fa dove sta davvero l'evasione, non sul piccolo commerciante a cui chiedi il pizzo di Stato". E' un passaggio dell'intervento del presidente del Consiglio Giorgia......all'evasione fiscale si fa dove sta davvero l'evasione, non sul piccolo commerciante a cui chiedi il pizzo di Stato". E' un passaggio dell'intervento del presidente del Consiglio Giorgia...

Meloni: "Lotta a evasione fiscale non sia pizzo di Stato" Adnkronos

Ma l'evasione si va a cercare dove sta, nelle big company, non dal piccolo commerciante dove vai a chiedere pizzo di Stato", le parole di Giorgia Meloni a Catania. / Fb Meloni Fonte: Agenzia Vista / ...''Sul reddito di cittadinanza siamo stati coraggiosi. Bisogna distinguere tra chi può lavorare e chi non può farlo. La dignità del lavoro è l'unico vero ascensore sociale che esiste'', sottolinea il p ...