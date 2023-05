Meloni | L' Emilia Romagna è la locomotiva d' Italia | non può fermarsi

(Di venerdì 26 maggio 2023) AGI - "L'è unae se si ferma non potremmo avere gli ottimi parametri che stiamo riscontrando in". È il monito del presidente del Consiglio, Giorgia, in collegamento con il Festival dell'Economia di Trento. "L'ondata di maltempo che ha colpito l'è stata eccezionale: complessivamente in 15 giorni è caduta la metà della pioggia che mediamente cadrebbe nella stessa zona in un anno. Il bilancio è grave in tema di vittime, di evacuati, di attività produttive in ginocchio. Oggi non è ancora possibile avere una quantificazione precisa dei danni. Serviva una risposta immediata ed è stata data con il Cdm di martedì, con interventi di oltre 2 miliardi di euro, uno sforzo immane fatto in 72 ore". Per il premier, la Ue può ...

