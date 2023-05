Meloni | «Emilia-Romagna locomotiva | se si ferma guai per tutta l’Italia»

(Di venerdì 26 maggio 2023) In mattinata il Gruppo 24 ORE ha presentato il Manifesto per l’educazione finanziaria, con la presenza dell’amministratrice delegata Mirja Cartia d'Asero e del direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini. Un gruppo di studenti occupa la facoltà di Sociologia

Così, in un'intervista a la Repubblica, il presidente dell'- Romagna, Stefano Bonaccini, sulla nomina del commissario per il post alluvione. Quanto ai rapporti con il premier, dice: "...Così, in un'intervista a la Repubblica, il presidente dell'- Romagna, Stefano Bonaccini, sulla nomina del commissario per il post alluvione. Quanto ai rapporti con il premier, dice: "......se non si risolleva l'- Romagna, rallenta tutto il Paese, perché il Pil nazionale lo trainiamo forte, e da anni, proprio da questa terra'. Quanto al suo rapporto con la premier Giorgia: ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 26 mag - Dopo l'emergenza maltempo in Emilia Romagna, 'attiveremo il fondo di ... Cosi' la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervistata al Festival ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...