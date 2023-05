Meloni | «Emilia-Romagna locomotiva | se si ferma guai per tutta l’Italia Il taglio del cuneo sarà strutturale»

(Di venerdì 26 maggio 2023) In mattinata il Gruppo 24 ORE ha presentato il Manifesto per l’educazione finanziaria, con la presenza dell’amministratrice delegata Mirja Cartia d'Asero e del direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini

... la presidente della Commissione ha tenuta una conferenza stampa a Bologna insieme a Giorgia: "Grazie alla presidente che ha voluto venire in- Romagna per rendersi conto della ...... disponibilità e operatività possibile', ha dichiarato la premierpresentando il decreto legge insieme al governatore dell'- Romagna Stefano Bonaccini e alle parti sociali dopo il ...Così, in un'intervista a la Repubblica, il presidente dell'- Romagna, Stefano Bonaccini, sulla nomina del commissario per il post alluvione. Quanto ai rapporti con il premier, dice: "...

"L'ondata di maltempo che ha colpito l'Emilia Romagna è stata eccezionale ... Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo al Festival dell'Economia di Trento. "Il ruolo della ...Questo perché "l'Emilia-Romagna è una locomotiva e se si ferma non potremmo ... anche con il Pnrr" ha spiegato Meloni aggiungendo che "Il Pnrr è un fondo molto strategico da questo punto di vista.