Melissa Satta e Matteo Berrettini | la sintonia è assoluta e uno smoking bianco lo dimostra

(Di venerdì 26 maggio 2023) Primo red carpet di coppia per il campione e la showgirl, che sottolineano la solidità del loro legame con outfit del tutto simili e speculari. Accade in Costa Azzurra

, la sfilata sul red carpet di Cannes senza Matteo Berrettini: cosa succede tra i due Francesco Chiofalo sbaglia tre volte il pin: addio bancomat. E lui si infuria con la banca: 'Sono ...A Cannes ma senza Matteo Berrettini.è arrivata a Cannes per prendere parte al Festival del cinema . Su Instagram mostra i preparativi per sfilare sul red carpet davanti a fotografi e celebrità. Sorridente,mostra ...A Cannes ma senza Matteo Berrettini .è arrivata a Cannes per prendere parte al Festival del cinema . Su Instagram mostra i preparativi per sfilare sul red carpet davanti a fotografi e celebrità. Sorridente,mostra ...

Melissa Satta e Matteo Berrettini, lei sola sul red carpet di Cannes: cosa succede tra i due leggo.it

Avete visto la nuova manicure di Melissa Satta L'ex velina e conduttrice ha stupito tutti con le sue unghie semplici ma di tendenza.L'ex velina e il tennista sono arrivati insieme nella città francese e hanno sfilato sul red carpet del noto evento organizzato dalla fondazione di ricerca sull'AIDS ...