(Di venerdì 26 maggio 2023) Il conflitto incontinuare perse non si elimina l'essenza stessa del suo governo neonazista, ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo, Dmitry,...

... a un certo punto, per esempio se saranno fornite armi nucleari all'Ucraina, portare a un attacco nucleare preventivo, ha detto inoltre. "Ci sono leggi diirreversibili. In merito a ...Mar Nero, nave darussa colpisce i droni marittimi che tentavano un attacco Quindi Putin è "l'obiettivo numero uno" , ma "in termini di detenzione e consegna alla Corte internazionale di ...Secondose il regime di Kiev rimarrà al potere, 'ci saranno, diciamo, tre anni di tregua, due anni di conflitto e poi tutto ricomincerà'. 'L'essenza stessa del governo neonazista di Kiev ...

Medvedev: "Guerra in Ucraina potrebbe durare decenni" Adnkronos

