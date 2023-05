"Finché ci sarà l'attuale regime e il clown Zelensky al potere a Kiev, isaranno impossibili": lo ha detto l'ex presidente russo Dmitry, attuale vice capo del Consiglio di Sicurezza nazionale, durante la sua visita in Vietnam. Lo riporta l'agenza di ...'Finché ci sarà l'attuale regime e il clown Zelensky al potere a Kiev, isaranno impossibili'. Queste le parole dell'ex presidente russo, Dmitry, attuale vicecapo del Consiglio di Sicurezza nazionale, nel corso della sua visita in Vietnam. Lo segnala l'...Finch ci sar l'attuale regime e il clown Zelensky al potere a Kiev, isaranno impossibili : lo ha detto l'ex presidente russo Dmitry, attuale vice capo del Consiglio di Sicurezza nazionale, durante la sua visita in Vietnam. Lo riporta l'agenzia di ...

Guerra Ucraina, Medvedev: "Colloqui impossibili con Zelensky al potere" Sky Tg24

(V. 'Ucraina: Medvedev, il conflitto...' delle 3:06) (ANSA) - ROMA, 26 MAG - "Finché ci sarà l'attuale regime e il clown Zelensky al potere a Kiev, i colloqui saranno impossibili": lo ha detto l'ex ...Kiev apre a un vertice di pace “il prima possibile, magari a luglio“, mentre Mosca accoglie positivamente l’iniziativa lanciata da Papa Francesco. Mentre sul terreno continua lo scontro tra gli eserci ...