Medici | sussidio di neo-natalità ai padri | domande all’Enpam dal 26 giugno

(Di venerdì 26 maggio 2023) Duemila euro di importo base per ogni figlio di medico oppure di odontoiatra, che diventano 4mila per chi contribuisce da libero professionista da almeno tre anni. Un contributo di neo-destinato alle spese dei primi dodici mesi di vita, come quelle di baby sitting e di asilo nido che Enpam, Ente previdenziale die dentisti, darà non più solo alle mamme, ma anche ai. Soldi moltiplicati per due con entrambi i genitori in camice. “Lo avevamo promesso e lo abbiamo fatto – ha commentato il presidente dell’Enpam Alberto Oliveti – Del resto, la crisi dellaè una vera problematica per la previdenza del futuro, ed è nostro dovere dare un segnale. Con ogni probabilità non sarà un aiuto economico a cambiare scelte di vita, ma di certo un bonus permetterà ai professionisti di poter conciliare meglio ...

