Medef-Confindustria | V Forum | Asse industriale italo-francese per un’economia europea più solida

... ha detto il presidente diCarlo Bonomi, aggiungendo: "In questo quadro le relazioni tra Italia e Francia sono fondamentali epossono ulteriormente rafforzarle ...Secondo i due presidenti, per rafforzare la politica industriale europea bisogna: accelerare i percorsi di transizione energetica, alimentata da un sistema resiliente, decarbonizzato, controllabile e ..."In questo quadropossono continuare a collaborare. I nostri due paesi insieme possono assumere un ruolo decisivo in Europa sia per costruire un tessuto industriale ancora piu' ...

V Forum Economico Confindustria-Medef Confindustria

Si è svolto questa mattina a Roma, presso la sede di Confindustria, il quinto Forum Economico franco-italiano in cui i presidenti di MEDEF Geoffroy Roux de Bézieux ...Nella dichiarazione congiunta, Confindustria e Medef chiedono inoltre che la proposta su imballaggi e rifiuti da imballaggi tenga conto degli investimenti sostenuti dalle imprese nella riciclabilita' ...