Maxischermi all’Olimpico per Siviglia-Roma | costo dei biglietti e come prenotarli

(Di venerdì 26 maggio 2023)– Dopo un lungo tira e molla, ora è ufficiale: con un comunicato apparso sul proprio sito, laha annunciato che lo stadio Olimpico aprirà le sue porte per seguiretramite i. Il biglietto di ingresso costerà 14€ per gli abbonati Serie A o Coppe 2022/23 e 20€ per i non abbonati. Al termine della partita, qualunque sia l’esito, il deflusso dovrà avvenire normalmente, per salvaguardare l’incolumità di tutti e l’integrità del campo, in vista della partita contro lo Spezia in programma solo quattro giorni dopo. Disabili/Invalidi 100% con accompagnatoreDisabili e invalidi 100% con accompagnatore potranno acquistare il biglietto aldi 5€ per la coppia (invalido e il suo accompagnatore). L’acquisto sarà consentito esclusivamente contattando il Contact ...