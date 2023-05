Max Verstappen | “Giro secco non il nostro punto di forza”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 26 maggio 2023) Leader della classifica generale e conduttore di “un campionato a parte” assieme al collega di scuderia Sergio Perez. Maxè pronto a lasciare il segno anche nel Gran Premio di Monaco e ieri è intervenuto in conferenza stampa per presentare il fine settimana ricco di impegni. Tante le insidie, ma una preoccupazione moderata dalla consapevolezza di voler dare il massimo. Max: “Chi temo di più tra Aston Martin e Ferrari? Penso entrambi” (Credit foto – pagina Facebook Red Bull Racing)Maxha preso nota della concorrenza, che in questa tappa può rivelarsi piuttosto insidiosa, ma è pronto a dare il massimo. Queste le sue parole riferite in conferenza stampa e riportate da motorsport.com: “Penso che sarà un po’ più difficile e saremo più vicini. Ma abbiamo ancora una buona macchina, dobbiamo solo trarre ...