(Di venerdì 26 maggio 2023) L’ex calciatore della Juventus tra le altre Massimoed attuale opinionista televisivo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio 24 nel corso della trasmissione Tutti Convocati. Tra i tanti temi trattati, quello che più interessa i tifosi del Napoli riguarda ovviamente il futuro di Lucianoed il suo rapporto con Aurelio De. Di seguito le dichiarazioni evidenziate dalla nostra redazione:via dal Napoli? È l’epilogo naturale, un paio dicon Deabbastanza, menomale che hanno vinto. Deè un presidente che non ama chi gli possa fare ombra, forse anche giustamente. Fa, ci sta...

Massimoha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di 'Tutti Convocati' ai microfoni di Radio 24: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato ......Napoli - A far polemica nelle ultime ore sono le dichiarazioni di Massimo: l'opinionista tv ed ex giocatore di Napoli e Juventus ha parlato ai microfoni di Mediaset del futuro die ...A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenutoMeluso , ex direttore sportivo dello Spezia: "Ricordo benissimo quando De Laurentiis scese ...proprio Lucianoin ...

Mauro: “Spalletti fa bene a cambiare aria, due anni con De Laurentiis sono abbastanza!” Spazio Napoli

Massimo Mauro, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di 'Tutti Convocati' ai microfoni di Radio 24: "Spalletti via E' l'epilogo naturale, un paio di anni con De Laurentiis sono ...Massimo Mauro, ex calciatore di Juventus e Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio CRC e si è soffermato sul prossimo allenatore del Napoli.