Mauro | «Centrocampo Inter come quello del City | se la giocano!»

(Di venerdì 26 maggio 2023) Massimo, a Radio 24, ha parlato di quella che secondo lui sarà la finale di Champions League (vedi articolo). L’dovrà giocarsela con mentalità contro il Manchester, ma il commentatore sportivo è convinto di una cosa in particolare. Ecco quale. MENTALITÀ ? Massimoa “Tutti Convocati” su Radio 24 ha parlato dell’e della finale di Champions League che la squadra di Simone Inzaghi dovrà giocare contro il Manchester: «Ildell’non è tanto diverso dadel Manchester. De Bruyne è la stella forse del, ma gli altri se la giocano. Loro si fidano molto più della loro tecnica di noi in Italia. Ma Marcelo Brozovic, Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella ...

... in diretta su Canale 5, in studio insieme alla Bertini ci saranno Christian Panucci, Massimo,... La cerimonia sarà fatta a, con giochi di luce e spettacolo pirotecnico. Domani e ...Ile l'attacco erano ricchi di alternative. Allegri proponeva un calcio molto concreto ... Vice:Tassotti. Preparatori dei portieri: Valerio Fiori e Marco Landucci. Formazione tipo del ...... Massimo, Mino Taveri e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola. Nella Fiorentina Castrovilli favorito per partire dal 1' aassieme a Bonaventura ed Amrabat, mentre in attacco ...

Mauro a Inzaghi: "A centrocampo non vedo grande differenza tra ... Radio Rossonera

Massimo Mauro, ex giocatore di Napoli e Juventus e attuale opinionista, si è così espresso ai microfoni di Mediaset ...Il Galatasaray è a un passo dalla conquista del titolo turco ma già pensa alla prossima stagione, quando tornerà a giocare in Champions.