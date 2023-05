Mattarella convoca La Russa e Fontana | basta decreti omnibus

(Di venerdì 26 maggio 2023) Il capo dello Stato vede i presidenti delle Camere per frenare un fenomeno che sembra sfuggito di mano

È questa la moral suasion che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto ai presidenti delle Camere, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa ieri al Quirinale. Dall'inizio della legislatura sono stati approvati 27 provvedimenti d'urgenza dal governo a fronte di sole 5 leggi ordinarie.

Troppi decreti omnibus, Mattarella convoca al Quirinale La Russa e Fontana Linkiesta.it

Da inizio legislatura 27 provvedimenti d'urgenza approvati dal governo a fronte di sole 5 leggi ordinarie: il Quirinale preoccupato perché in ...Il presidente della Repubblica ha avuto un vertice con i presidenti di Senato e Camera sollecitandoli a non ammettere emendamenti del tutto estranei alle materie dei provvedimenti urgenti. Alla fine d ...